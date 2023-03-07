Какую погоду ожидать 8 марта в Ленобласти и Петербурге?

Близится женский праздник, а вместе с ним на Ленобласть обрушились морозы. Что ждать от погодных условий 8 марта 2023 года, рассказывает ivbg.

Какая погода будет в Международный женский день в Петербурге?

По словам главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, утром петербуржцев и гостей города ожидает температура воздуха от минус восьми до минус 10 градусов и метель до обеденного времени. Днём прогнозируется потепление до 0 градусов, а осадки в середине дня будут идти временами.

«Таким образом, днём 8 марта в Северной столице появится возможность почувствовать весну. После прохождения атмосферного фронта осадки закончатся, и в дальнейшем будут уже временами. Капель с крыши точно должна быть», — написал метеоролог в своей Telegram-канале.

Что ждать жителям Ленобласти?

В праздничную среду максимальная температура воздуха ночью составит около минус шести градусов. К девяти утра ожидается потепление до минус одного и небольшой снегопад, который перейдёт в более плотные осадки после шести часов вечера. Температура в течении дня будет колебаться от нуля до минус двух градусов.

Днём термометры покажут покажут следующие показатели:

в Выборге около минус четырех градусов (по ощущениям минус 11) с вероятностью осадков в 80%;

в Кингисеппе — минус один (по ощущения минус четыре) с вероятностью осадков в 70%;

в Тихвине — минус два (по ощущениям минус десять) с вероятностью осадков в 70%;

в Гатчине — минус один (по ощущения минус шесть) с вероятностью осадков в 70%;

в Луге — ноль градусов (по ощущениям минус шесть) с вероятностью осадков в 50%;

во Всеволожске — минус три (по ощущениям минус девять) с вероятностью осадков в 60%;

в Киришах — минус один (по ощущениям минус семь) с вероятностью осадков в 60%;

в Бокситогорске — минус три (по ощущениям минус 11) с вероятностью осадков в 60%;

в Волосово — минус один (по ощущениям минус семь) с вероятностью осадков в 70%;

в Волхове — минус два (по ощущениям минус девять) с вероятностью осадков в 70%;

в Лодейном Поле — минус три (по ощущениям минус 10) с вероятностью осадков в 50%;

в Подпорожье — минус четыре (по ощущениям минус 11) с вероятностью осадков в 70%;

в Приозерске — минус пять (по ощущениям минус 15) с вероятностью осадков в 80%;

в Сланцах — ноль (по ощущениям минус шесть) с вероятностью осадков в 80%;

в Сосновом Бору — минус один (по ощущениям минус восемь) с вероятностью осадков в 60%;

в Тосно — ноль (по ощущениям минус шесть) с вероятностью осадков 60%.

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