Скитания потеряшки по лабиринтам подземки закончились хэппи-эндом.

Сотрудники метрополитена обнаружили потеряшку еще 9 января. Пес получил кличку Филя и успел побывать в клинике и на передержке. Спустя почти два месяца он обрел новый дом — сообщают Невские Новости.

За это время Филя побывал в клинике, прошел лечение и процедуру стерилизации, но хозяин так и не находился. После «выписки» рыжего путешественника забрали на передержку за город, где он прошел занятия с профессиональным кинологом и научился слушать команды. Человеческое неравнодушие растопило сердце рыжего отшельника, и он стал привязываться к людям.

Обрести, наконец, свой дом и свою семью у Фили получилось лишь недавно. Группа поддержки во вторник, 7 марта, сообщила, что собаку забрали хорошие люди.

Фото: Prt scr vk.com / «Петербургское метро»

Ранее стало известно, что Росприроднадзор вынес предостережение мужчине, перевозившему удава в метро Петербурга.