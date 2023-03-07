Житель Ленобласти стал фигурантом уголовного дела из-за найденного iPhone

Автор: Сергей Агутин
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В отношении 52-летнего жителя Всеволожского района заведено уголовное дело по статье о краже с причинением значительного ущерба.

Следствие полагает, что мужчина увидел iPhone на кресле электропоезда сообщением «Санкт-Петербург – Кирилловское». Гаджет по невнимательности оставила пассажирка. Мужчина не стал предпринимать мер по его возврату и оставил себе.

Потерпевшая оценила ущерб в 70 тысяч рублей и обратилась в полицию. Телефон изъят. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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