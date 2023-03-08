Александр Дрозденко поздравил с 8 марта жительниц Ленобласти

Губернатор Ленинградской области поздравил жительниц региона с Международным женским днем. В поздравительной речи Александр Дрозденко подчеркнул: успехи, достижения и победы были бы невозможны без поддержки, чуткости и заботы женщин.

Губернатор обратился также к мамам, женам, сестрам и подругам военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Глава региона отметил, что Ленинградская область гордится и вместе с ними ждет возвращения военных домой.

Всем женщинам Александр Дрозденко пожелал крепкого здоровья, благополучия и счастья.

«Примите сердечные поздравления с Международным женским днем – 8 марта! Спасибо вам, дорогие наши, за все доброе, светлое, созидательное, что вы делаете для своих родных и близких, для нашей Ленинградской области. Желаю всем женщинам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть наступающая весна подарит как можно больше поводов для радости, и пусть каждый ваш день украшают любовь и душевная забота тех, кто вам дорог», – сказал Александр Дрозденко