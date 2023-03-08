В «Локомотиве» рассказали о зарплате Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что зарплата Артема Дзюбы меньше, чем у 90 % игроков клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».
Дмитрий Ульянов сообщил, что футболист получает сумму между 2,5 миллиона рублей и 4 миллиона рублей в месяц.
«Я повторюсь, переход Дзюбы – это вообще не про деньги», – заявил Дмитрий Ульянов
Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.
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