В «Локомотиве» рассказали о зарплате Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, что зарплата Артема Дзюбы меньше, чем у 90 % игроков клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

Дмитрий Ульянов сообщил, что футболист получает сумму между 2,5 миллиона рублей и 4 миллиона рублей в месяц.

«Я повторюсь, переход Дзюбы – это вообще не про деньги», – заявил Дмитрий Ульянов

Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля. Соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023.