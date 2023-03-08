В Ленобласти 9 марта ожидаются гололедица и снегопад

По данным метеорологов, 9 марта в Ленинградской области будет снежным. Ветер будет дуть южный, юго-западный 6-11 метров в секунду.
Столбик термометра ночью задержится на отметках -4… -9 °C, местами до -13 °C. Днем в регионе от -2… -7 °C.
На дорогах обещают сложную обстановку и гололедицу. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.
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17.02.2023 724