«Сбербанк» увеличил лимит по покупкам без PIN-кода

«Сбербанк» с начала 2023 года тестирует увеличение лимита для оплаты банковской картой без введения ПИН-кода. В рамках теста без него можно обойтись при покупках на сумму свыше 1000 рублей в сети терминалов эквайринга «Сбера».

В некоторых терминалах банка в Москве система уже не требует ПИН-код при оплате картой на сумму свыше 2000 рублей, но не более 3000 рублей. Представитель «Сбербанка» не ответил на вопрос РБК про долю терминалов с этой опцией.

«Увеличение лимита позволяет сделать платежный опыт клиентов еще более удобным при безусловном сохранении уровня безопасности проведения операций, что также соответствует стандартам рынка», – сообщил представитель организации

Банки могут устанавливать суммы покупок без ПИН-кода в соответствии с правилами платежных систем. У некоторых лимит составляет 5000 рублей. Но рекомендации платежных систем не являются обязательными. Поэтому многие банки, в том числе «Сбер», продолжали использовать порог в 1000 рублей.