Мужчина потребовал 88 тысяч рублей за запрет на собственную подушку и постельное белье в СИЗО в Петербурге

Житель Санкт-Петербурга взял с собой подушку, постельное белье и одеяло в СИЗО. Однако их у него отобрали и вместо этого дали б/у постельные принадлежности. Это вызвало негодование у мужчины, поэтому он обратился в суд, требуя компенсацию в размере 88 тысяч рублей.

Колпинский районный суд рассмотрел иск петербуржца, оказавшегося в СИЗО, с требованием компенсировать ему моральный вред. По словам истца, ему выдали использованные постельные принадлежности, а свои использовать запретили.

Кроме того, мужчина выразил недовольство тем, что в его одиночной камере в СИЗО не работает радиоточка. Однако суд отказал истцу в компенсации.