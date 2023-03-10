В Ленобласти скорректируют оказываемые меры поддержки семьям, потерявших близких на СВО

Соответствующее поручение дал глава 47 региона социальному блоку Ленобласти после встречи с женами погибших участников СВО

Регион искренне соболезнует всем семьям погибших. Сегодня мы откровенно поговорили о том, на что нам нужно обратить внимание, какая дополнительная помощь и поддержка вам нужна. Это необходимо, чтобы, возможно, скорректировать оказываемые меры поддержки, — подчеркнул Александр Юрьевич.

Действующие сегодня меры поддержки – льготы по оплате коммунальных услуг, транспорта, питания в школах и другие – будут действовать в таких семьях до совершеннолетия детей. На встрече также обсудили жилищные вопросы, оформление выплат по потере кормильца, организацию отдыха детей, социальное кураторство.

Напомним, что все родственники ребят, кто принимает участие в СВО или погиб там, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.