В Каменке для членов семей военнослужащих организовали медосмотры

Матери и жены военнослужащих в Каменке Выборгского района Ленобласти пожаловались на нехватку узких медспециалистов.

Чтобы попасть на прием, им приходится ехать в другой город. Без мужей, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации, это сделать непросто. О проблеме рассказали депутату Госдумы от Ленобласти Ольге Занко.

10 марта парламентарий организовала выезд эндокринологов, хирургов, врачей УЗИ диагностики в военный городок.

«Особой популярностью пользовался приём у врача-эндокринолога. Хочу поблагодарить за помощь Сторонников «Единой России» Ленинградской области и их председателя Татьяну Тюрину, а также главного врача Выборгской межрайонной больницы Олега Карасёва за то, что помогли в организации выездного приёма врачей», — сказала Занко.