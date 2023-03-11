Снег и порывистый ветер – погода в Ленобласти на 12 марта

Автор: Гузель Галимова
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Облачная погода ждет жителей Ленобласти 12 марта.

Ночью пройдет умеренный, местами сильный снег, мокрый снег. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, утром и днем переходящий к северо-западному, западному умеренному, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток -2…-7°C, местами до +1°C. На дорогах гололедица.

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07.03.2023 181
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