Снег и порывистый ветер – погода в Ленобласти на 12 марта

Облачная погода ждет жителей Ленобласти 12 марта.

Ночью пройдет умеренный, местами сильный снег, мокрый снег. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. В отдельных районах метель, налипание мокрого снега.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, утром и днем переходящий к северо-западному, западному умеренному, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха в течение суток -2…-7°C, местами до +1°C. На дорогах гололедица.