Трехлетний ребенок пострадал в ДТП во Всеволожском районе

На 18-м километре автодороги «Петербург – Сортавала» во Всеволожском районе 11 марта 50-летняя женщина на Mercedes-Benz A140 не справилась с управлением и въехала в отбойник.
В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир иномарки. Мальчика в состоянии средней тяжести доставили в детскую городскую больницу им. К. А. Раухфуса.
Установлено, что виновница аварии к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год не привлекалась.
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