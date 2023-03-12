Трехлетний ребенок пострадал в ДТП во Всеволожском районе

На 18-м километре автодороги «Петербург – Сортавала» во Всеволожском районе 11 марта 50-летняя женщина на Mercedes-Benz A140 не справилась с управлением и въехала в отбойник.

В результате ДТП пострадал трехлетний пассажир иномарки. Мальчика в состоянии средней тяжести доставили в детскую городскую больницу им. К. А. Раухфуса.

Установлено, что виновница аварии к административной ответственности за нарушение ПДД за последний год не привлекалась.