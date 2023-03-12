Погода в середине марта удивит петербуржцев аномальным теплом

Атлантические циклоны придут в Санкт-Петербург в начале новой рабочей недели и принесут теплые дожди. Столбики термометров поднимутся до +6 °C. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на синоптика Александра Шувалова.

«Ближайшую десятидневку за небольшим исключением Петербург проведет под опекой атлантических циклонов, которые после холодов 10 и 11 марта заботливо согреют город на Неве. Во вторник первый из серии циклонов принесет резкое потепление и снег, переходящий в дождь. Температура повысится днем до +4…+6 градусов. Теплая даже по меркам марта погода с осадками преимущественно в виде дождя продержится до 17 марта. К этому времени высота снежного покрова уменьшится наполовину», – рассказал Александр Шувалов

Дожди прекратятся 18 марта, но ненадолго. По ночам в городе температура воздуха может опускаться ниже 0 °C, однако днем все равно будет тепло – до +1… +4 °C.

«И под занавес десятидневки – очередной циклон, и вновь снег с дождем и до +5…+7 градусов. Словом, петербуржцев ждет первая запевка весны», – добавил Александр Шувалов

Тем временем за минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало около трети от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова достигла 32 см, что стало рекордом с самого начала зимы.