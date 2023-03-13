В Ленобласти за незаконную вырубку леса задержан генеральный директор фирмы

Лесничего, который покрывал преступление также отправили под суд.

Полицейские пресекли масштабную схему хищения леса в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как передает 78.ru, оказалось, что нелегальный бизнес организовали владелец и генеральный директор коммерческой фирмы, которая по официальному договору занималась вырубкой леса на территории Джатиевского участкового лесничества. Как выяснило следствие, схема хищения древесины, заключалась в том, что работы проводились в том числе на соседних участках, находящихся под охраной законодательства.

В конце прошлого года нелегально срубили 1129 кубометров ели. Было возбуждено уголовное дело. Покровительство и содействие браконьерам оказывал местный лесничий. В общей сложности обвиняемые «заработали» более ста миллионов рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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