На это потребуется полмиллиона рублей.

Фестиваль «От неба до сердца» — первое благотворительное мероприятие в Москве, которое проводят с целью восстановления древних храмов. В их числе — храм Покрова Пресвятой Богородицы, передает пресс-служба Фонда президентских грантов.

Здание в неорусском стиле было возведено в 1894 году в деревне Каменка под Лугой. В 1937 году храм пострадал от взрыва. Инициатором его восстановления стала местная жительница Татьяна Федотова, которую называют негласным «хранителем» храма — она уже занимается этим несколько лет вместе с благотворительным фондом «Белый Ирис». Как отмечается на сайте фонда, на реставрацию уйдет 533 тысячи рублей.

Фестиваль «От неба до сердца» проводится с 1 марта до 21 апреля. На нем участники учатся писать иконы, посещают концерты, спектакли и экскурсии, участвуют в разных конкурсах.