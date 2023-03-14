Завершается строительство общежития для студентов в Гатчине

Завершить строительство нового общежития для студентов педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского в Гатчине планируется к лету 2023 года.

На объекте задействованы 60 специалистов и техников. Монтируются розетки, системы вентиляции, канализации и водоснабжения. Устанавливаются двери и подвесные потолки.

Ввод общежития в эксплуатацию запланирован на июль 2023 года. Оно закроет потребность педагогического колледжа в размещении студентов дневной формы обучения. В общежитии смогут проживать 300 учащихся.