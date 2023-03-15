Новый туристический маршрут по проекту «Земля Героев» открыли в Выборге

Автор: Сергей Агутин
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Тропа проходит через участок в Выборгском районе, где шли тяжелые бои Советско-финляндской войны. Посетителям помогут совершить экскурс в историю информационные стенды.

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Фото: здесь и далее Prt scr vk.com / «Администрация МО «Выборгский район» Ленобласти»

Исторический участок, по которому проходит туристический маршрут, сформирован из трех основных высот: «Высота 38,2» (или «Сопка смерти»), «Высота Безымянная» и «Высота Груша». Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, организаторы планируют ежегодно дополнять маршрут новой информацией. А сам процесс обновления завершат через три года.

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Презентация туристического маршрута пошла в выставочном зале «Выборг – город воинской славы». На мероприятии присутствовали ветераны 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (бывшей 70-й стрелковой дивизии), поисковики, волонтеры, учащиеся и представители администраций.

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