Новый туристический маршрут по проекту «Земля Героев» открыли в Выборге

Тропа проходит через участок в Выборгском районе, где шли тяжелые бои Советско-финляндской войны. Посетителям помогут совершить экскурс в историю информационные стенды.

Исторический участок, по которому проходит туристический маршрут, сформирован из трех основных высот: «Высота 38,2» (или «Сопка смерти»), «Высота Безымянная» и «Высота Груша». Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, организаторы планируют ежегодно дополнять маршрут новой информацией. А сам процесс обновления завершат через три года.

Презентация туристического маршрута пошла в выставочном зале «Выборг – город воинской славы». На мероприятии присутствовали ветераны 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады (бывшей 70-й стрелковой дивизии), поисковики, волонтеры, учащиеся и представители администраций.