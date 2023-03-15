В Минобороны РФ рассказали о подвиге Нурилло Хамидуллоха в ходе СВО

В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил сержант Нурилло Хамидуллох.

Водитель санитар бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Нурилло Хамидуллох при освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов выполнял задачи по своевременному оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе боя, а также обеспечивал их эвакуацию в лечебные учреждения.

В ходе боя, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны противника, рискуя собственной жизнью, Нурилло вынес с поля боя 25 боевых товарищей, получивших ранения, сгруппировал их в безопасном месте и обеспечил маскировку, чем спас их жизни. После окончания боя Хамидуллох обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

Самоотверженные и решительные действия сержанта Нурилло Хамидуллох позволили выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава подразделения.