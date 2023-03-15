В Минобороны РФ рассказали о подвиге Нурилло Хамидуллоха в ходе СВО

Автор: Гузель Галимова
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В Минобороны РФ продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих, которые выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации. Мужество и героизм проявил сержант Нурилло Хамидуллох.

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Фото: Минобороны РФ

Водитель санитар бригады морской пехоты Тихоокеанского флота сержант Нурилло Хамидуллох при освобождении одного из населенных пунктов от украинских националистов выполнял задачи по своевременному оказанию первой помощи раненым военнослужащим в ходе боя, а также обеспечивал их эвакуацию в лечебные учреждения.

В ходе боя, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны противника, рискуя собственной жизнью, Нурилло вынес с поля боя 25 боевых товарищей, получивших ранения, сгруппировал их в безопасном месте и обеспечил маскировку, чем спас их жизни. После окончания боя Хамидуллох обеспечил эвакуацию всех раненых в полевой медицинский отряд.

Самоотверженные и решительные действия сержанта Нурилло Хамидуллох позволили выполнить поставленную задачу без потерь среди личного состава подразделения.

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