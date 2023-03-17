Пугачева появилась на публике под руку с новым спутником

Примадонна отправилась на концерт в черном облачении в сопровождении мужчины.

Беглянка Пугачева неожиданно вышла в свет с новым спутником — сообщают Невские Новости.

Певица Алла Пугачева засветилась в Израиле в необычной компании. Примадонна в экстравагантном наряде вышла в свет, но без мужа. Компанию 73-летней певице составил высокий мужчина.

Как выяснилось, спутником примадонны был охранник.

Почему именно 73-летняя женщина стала ходить в сопровождении охраны — пока неизвестно. Однако в конце февраля появились новости о том, что дом Аллы Борисовны в Израиле ограбили — вынесли ценные вещи и деньги на сумму 500 тыс. долларов.

Фото: Агентство «Москва» | Александр Авилов

Ранее стало известно, что «Были холопами, стали рабами»: уехавшая в Израиль Алла Пугачева обозлилась на россиян.