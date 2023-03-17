Стало известно о ходе ремонта станции метро «Чернышевская»

В Смольном поделились информацией по текущим работам и срокам.

На станции метро «Чернышевская» продолжается реконструкция наклонного хода и вестибюля — сообщает 78.ru.

Как сообщили в администрации Петербурга, после реконструкции вместо трёх эскалаторов на станции установят четыре с узкой балюстрадой.

Будет усилена гидроизоляция наклонного хода. Исторические светильники, мраморные и гранитные плиты на фасаде и в вестибюле станции будут отреставрированы. Также обновят входные двери, благодаря чему появится свободный проход для маломобильных групп населения.

Согласно плану, работы по реконструкции «Чернышевской» должны завершиться 30 апреля 2024 года.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что на красную линию метро Петербурга выйдут два поезда из серии «Балтиец».