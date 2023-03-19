Угон каршеринга в Кудрово завершился ДТП и бегством водителя

В полицию Всеволожского района 18 марта обратился 33-летний житель Санкт-Петербурга. В Кудрово угнали BMW, которую мужчина арендовал на условиях каршеринга.

Иномарка была припаркована в начале Ленинградской улицы. Ключ от нее был оставлен а замке зажигания.

Через некоторое время петербуржцу удалось найти угнанный автомобиль. В этом ему помогло приложение. BMW находился недалеко от «МЕГА Парка». Было заметно, что иномарка побывала в ДТП.

Водителя за рулем не оказалось, он скрыться с места происшествия. По факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения заведено уголовное дело.