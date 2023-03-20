Бетонная плита раздавила мужчину в Сланцах

В экстренные службы 19 марта около 17:30 сообщили о происшествии в Сланцах. По предварительным данным, на территории бывшего хлебозавода на улице Дорожной бетонная плита рухнула на 42-летнего мужчину.

От полученных травм он скончался на месте происшествия. Известно, что на территорию предприятия он заходил с товарищем.

Администрация Сланцевского района перечислила аварийные здания, которые готовятся к сносу. Местным жителям рекомендуется воздержаться от прогулок по заброшенным сооружениям.