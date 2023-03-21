«Горячая линия» по мерам поддержки участников СВО и их семей заработала в Ленобласти

Специалисты комитета по соцзащите населения организовали консультирование жителей региона по телефону.

Специалисты из регионального комитета с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 расскажут о действующих мерах поддержки участников СВО и их семей, а также о необходимых для их получения документах. По телефону также можно задать вопрос о начислениях и перерасчетах по льготам.

Бесплатно по всем вопросам можно позвонить по номеру 8-800-350-06-05 и набрать цифру «1». По тарифам операторов консультацию можно получить также по номерам 8 (813-62) 90-980 и 8 (813-71) 12-081.

Всего в Ленобласти действует 48 мер поддержки участникам СВО и их семьям, из них 15 компенсаций и выплат (в том числе 11 прямых выплат), 17 различных видов льгот, 16 услуг и 33 меры поддержки для членов семей.

Напомним, что все, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей.

Координация ресурса #МыВместе была успешно отработана в Ленинградской области в период пандемии COVID-19. Всех кто хочет присоединиться к помощи семьям мобилизованных ждут в Ресурсном добровольческом центре: 8(813) 713-01-60, [email protected]

Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.