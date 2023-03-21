Часть лестницы Эйфелевой башни появилась на аукционе

На торгах, запланированных на 23 марта, появится фрагмент, который был изготовленный в конце XIX века для Эйфелевой башни.

Такая информация появилась на сайте аукционного дома. Из описания лота следует, что имеется ввиду 32 чугунных элемента, окрашенных в бутылочно-зеленый цвет. А именно шесть ступенек и распорки со стойками, удерживающие ступени. При этом в аукционной доме отмечают, что, несмотря на совместную продажу, набор элементов не представляет собой единой конструкции. До этого они находились в квартире дизайнера интерьеров и декоратора Жака Гарсии, информирует ТАСС.

На данный момент стоимость лота насчитывает от 4 до 6 тысяч евро, однако стоит быть готовым, что конечная цена будет еще выше.

Ранее стало известно, что Эйфелевой башне 31 марта исполнилось 130 лет.