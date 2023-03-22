В Ленобласти 23 марта будет пасмурно и до +12 °C

В Ленинградской области 23 марта ожидается облачная погода. Возможны небольшие дожди и мокрый снег. Слякоть задержится до 25 числа включительно.

Ветер будет юго-западный и западный до 8-13 м/. В ранние часы и к полудню вероятно усиление порывов до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 0… +5 °C, днем +7… +12 °C. У водоемов местами похолодает до +4 °C. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.