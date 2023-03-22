«Смерть от передозировки никотина реальна»: школьник мог увеличивать концентрацию при починке вейпов.

Как стало известно 78.ru, руководитель рабочей группы, депутат Константин Чебыкин заявил, что вопрос курения электронных сигарет среди несовершеннолетних — это острая тема.

Напомним, что в одной из квартир дома на улице Десантников обнаружили мёртвого парня. При обыске в комнате подростка обнаружили очень много вейпов.

Главный врач частной наркологической клиники, кандидат медицинских наук, нарколог Игорь Лазарев рассказал, мог ли погибший подросток скончаться от передозировки никотином.

— Смертельная доза никотина — 1 мг на кг веса человека. Для ребёнка 40-50 кг достаточно 2-3 пачки сигарет. Сразу выкурить их невозможно, но вейп вполне. Никто точно не знает концентрации, плюс там есть специальные фишки для увеличения концентрации никотина. Ребёнок, который погиб, занимался какими-то починками вейпов, вся квартира была в электронках. Он мог химичить, увеличивать концентрацию, а пробовать это всё на себе, — подчеркнул нарколог.

Фото: unsplash.com

Ранее стало известно, что в Петербурге школьник умер по неизвестным причинам.