Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений

Ленобласть осваивает возможности и технологии данной отрасли.

Важнейшая для Ленинградской области новость опубликована сегодня в telegram-канале Стройблок ЛО для СМИ.

Специалисты «ЛенОблАИЖК» ознакомились с опытом Вологды по развитию деревянного домостроения. Первые дома по технологии CLT планируется построить в Ленинградской области по программе расселения аварийного жилья.

Вологодскую область с рабочим визитом посетили руководители Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования во главе с генеральным директором АО «ЛенОблАИЖК» Степаном Федоровым. В центре внимания проектные решения, инженерная подготовка, качество материалов и пожарная безопасность.

Фото и видео: Стройблок ЛО для СМИ

Ранее стало известно, что сельское хозяйство стало драйвером экономики региона.