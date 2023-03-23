Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений

Автор: Анастасия Щербакова
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Ленобласть осваивает возможности и технологии данной отрасли.

Важнейшая для Ленинградской области новость опубликована сегодня в telegram-канале Стройблок ЛО для СМИ.

 

 

Специалисты «ЛенОблАИЖК» ознакомились с опытом Вологды по развитию деревянного домостроения. Первые дома по технологии CLT планируется построить в Ленинградской области по программе расселения аварийного жилья.

Вологодскую область с рабочим визитом посетили руководители Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования во главе с генеральным директором АО «ЛенОблАИЖК» Степаном Федоровым. В центре внимания проектные решения, инженерная подготовка, качество материалов и пожарная безопасность.

Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений новые технологии, Ленобласть, деревянное домостроение
Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений новые технологии, Ленобласть, деревянное домостроение
Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений новые технологии, Ленобласть, деревянное домостроение
Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений новые технологии, Ленобласть, деревянное домостроение
Деревянное домостроение становится одним из самых перспективных направлений новые технологии, Ленобласть, деревянное домостроение
Фото и видео: Стройблок ЛО для СМИ

Ранее стало известно, что сельское хозяйство стало драйвером экономики региона.

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