Сбежавшую пуму поместили в хоспис для крупных кошек

«Дом тигра» принял хвостатого Амадеуса. Сейчас он находится в безопасности и не представляет ни для кого угрозы.

В группе ВКонтакте СЗМУ Росприроднадзора сообщается о том, что пума по кличке Амадеус из поселка Прилесный Всеволожского района Ленинградской области переехала в АНО «Хоспис для крупных кошек «Дом тигра». Теперь соседи могут не опасаться встретиться с хищником.

Напомним, прошлой осенью Амадеус сбежал от своего хозяина, когда тот выгуливал его на своем участке.

Мужчина уехал из страны и передал Амадеуса в центр. О животном заботятся, оказывают надлежащий уход.

Животное вакцинировано. Поставлено на ветеринарный учет. Факт побега Амадеуса с придомовой территории владелец не отрицал.

Фото: соцсети

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