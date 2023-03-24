В Ленобласти продолжается кратный рост популярности сектора ИЖС

По итогам февраля 2023 года в регионе введено в эксплуатацию 811 тыс.м2 жилой площади. Из них 74 % — частные дома.

«С 2021 года мы видим кратный рост популярности сектора ИЖС, ведь с началом пандемии покупатели оценили преимущества загородной жизни. Во-первых, построить собственный дом дешевле, во-вторых в области действуют выгодные ипотечные программы, в-третьих это попросту комфортнее», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

В Ленобласти действуют три государственные ипотечные программы: «Льготная ипотека» по ставке не более 8 % годовых, «Семейная ипотека» — не более 6 % годовых и «Сельская ипотека» — не более 3 % годовых на строительство частного дома.

Отметим, что Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья.

В 2020 году также не сдал позиции, в 2021 году ввели в строй 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом объем работ по строительству в 2021 году составил 227,4 миллиарда рублей и вырос на 7,7 % по сравнению с 2020 годом. В 2022 году в Ленобласти ввел в эксплуатацию 3,96 миллиона квадратных метров жилья. При этом в 2022 году свыше 65 % от общего объема вводимого жилья находится в ИЖС — это 18,6 тысяч частных домов, общей площадью 2,59 млн.м2. В среднем на одну семью приходится 139 м2.