Возвращение парома «Балтийск» в Усть-Лугу перенесли на апрель

До этого возвращение «Балтийска» на линию анонсировалось в феврале.
На Канонерском заводе в Петербурге продолжат освидетельствование судна-старожила, обеспечивающего связь Калининградской области с «большой Россией». Об этом пишет 47news.
Как сообщает 24 марта оператор железнодорожной паромной линии «Усть-Луга — Балтийск» группа компаний «Оборонлогистика», возвращение из ремонта на линию парома «Балтийск» ожидается в конце апреля 2023 года. В настоящее время судно находится на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге.
До этого возвращение «Балтийска» на линию анонсировалось в феврале, а потом губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал его в конце марта.
Фото: Евгений Лисицын / Интерпресс
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