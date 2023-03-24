Возвращение парома «Балтийск» в Усть-Лугу перенесли на апрель

До этого возвращение «Балтийска» на линию анонсировалось в феврале.

На Канонерском заводе в Петербурге продолжат освидетельствование судна-старожила, обеспечивающего связь Калининградской области с «большой Россией». Об этом пишет 47news.

Как сообщает 24 марта оператор железнодорожной паромной линии «Усть-Луга — Балтийск» группа компаний «Оборонлогистика», возвращение из ремонта на линию парома «Балтийск» ожидается в конце апреля 2023 года. В настоящее время судно находится на Канонерском судоремонтном заводе в Петербурге.

До этого возвращение «Балтийска» на линию анонсировалось в феврале, а потом губернатор Калининградской области Антон Алиханов обещал его в конце марта.

Фото: Евгений Лисицын / Интерпресс

Ранее стало известно, что Фёдор Конюхов отправился в трансконтинентальный перелёт на рекордном воздушном шаре.