В Ленобласти начался сезон грибов – фото

Одними из первых грибов, собранных в сезоне-2023 в Ленинградской области, стали грибы вида саркосцифа австрийская, которые из-за внешнего вида также называют «алая эльфова чаша». Об этом сообщают в паблике «Грибы и Грибники СПб».

«А вот и первые весенние грибочки – саркосцифа австрийская! Такие яркие, красивые и так радуют глаз после долгой зимы! Сезон открыт», – сообщила Елена Казакова

Саркосцифа австрийская была собрана в Ломоносовском районе. Этот гриб съедобен, но не обладает ярко выраженным вкусом. Некоторые грибники отмечают его схожесть с древесными грибами.

Фото: vk.com/grib_spb