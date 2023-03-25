Сеть общепита «Теремок» обновит школьное питание в Петербурге

В Санкт-Петербурге власти намерены запустить эксперимент со школьным питанием. В нем будет участвовать сеть общественного питания «Теремок».

По информации пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, для реализации данного проекта была выбрана школа № 372. Для среднего образовательного учреждения разработают новое меню, которое будет соответствовать СанПиНу.

Специалисты отремонтируют столовую и кухню. А также оборудуют высокотехнологичным оборудованием российского производства, что позволит сократить потребление энергии и вредные выбросы.