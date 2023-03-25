В Усть-Луге 19 работников более двух месяцев не получают зарплату

Сумма долга по зарплате перед работниками предприятия в Усть-Луге превысила пять миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – невыплата заработной платы свыше двух месяцев.

В пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области отметили: компания имела возможность оплатить труд работников, но предпочла не делать этого.

На момент подготовки публикации следствием принимаются меры к обеспечению погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятия.