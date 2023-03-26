Выбор обусловлен отнюдь не экономией средств.

В 2023 году спрос россиян на ряд медицинских услуг в Таиланде вырос в шесть раз в сравнении с 2019 годом, передает АТОР со ссылкой на представителя Bangkok Hospital Pattaya Алину Криштафович.

По ее словам, главная цель приезда большинства россиянок — это роды и пластические операции. Причем цены на эти услуги в Турции отнюдь не ниже российских.

«Некоторые женщины хотят рожать детей именно в Таиланде. Никаких привилегий в плане дальнейшего нахождения в Таиланде им это не дает. И стоимость тоже не низкая. Женщин привлекает возможность родить ребенка не только в исключительно комфортных условиях в плане медицины, но из-за климата», — объяснила Криштафович.