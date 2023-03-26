Местным жителям пришлось вызывать ОМОН.

Обычный воскресный день в Мурино нарушил переполох, вызванный подозрительным объектом. У дома №14 на Петровском бульваре горожане обнаружили подозрительный пакет. В целях безопасности они вызвали сотрудников ОМОН, которые затем оцепили территорию, передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Кадрами с места поделились очевидцы в группе «За социальное Девяткино» «ВКонтакте». По прибытии сотрудников ОМОН опасения не подтвердились — в пакете лежала всего-навсего детская игрушка с мигающим светодиодом.