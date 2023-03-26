В Смольном не решаются открыто обсудить проблему малоимущих

Повышение уровня доходов граждан — один из приоритетов в работе правительства Северной столицы. Такое заявление сделали в комитете по социальной политике города в ответ на запрос о том, сколько петербуржцев находятся за чертой бедности. Чиновники заверили, что за год количество малоимущих семей сократилось на 26 %.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в своем докладе комитет представил вполне позитивные данные. Например, насчет реализации социального контракта (16 452 рубля) — за счет него сотням людей удается повысить уровень доходов выше прожиточного минимума.