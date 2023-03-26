В Смольном не решаются открыто обсудить проблему малоимущих

Порядка трети петербуржцев испытывает материальные трудности.
Повышение уровня доходов граждан — один из приоритетов в работе правительства Северной столицы. Такое заявление сделали в комитете по социальной политике города в ответ на запрос о том, сколько петербуржцев находятся за чертой бедности. Чиновники заверили, что за год количество малоимущих семей сократилось на 26 %.
Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, в своем докладе комитет представил вполне позитивные данные. Например, насчет реализации социального контракта (16 452 рубля) — за счет него сотням людей удается повысить уровень доходов выше прожиточного минимума.
Тем временем минимальный размер заработной платы в городе на Неве составляет 23,5 тыс. рублей. В условиях повышения цен и тарифов на транспорт, коммунальные услуги, связь, этой суммы явно недостаточно для жизни.
При этом различные социальные программы, о которых браво отчитались в комитете, настолько увязли в бюрократии, что оформление ни них права представляет огромные сложности. К тому же их эффективность вызывает сомнения, судя по количеству малоимущих. Помощи многодетным семьям и больным людям также недостаточно.
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