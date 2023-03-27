«Газель» маркетплейса затонула в луже-гиганте в Мурино – видео

В паблике «Девяткино online» сообщают: «Газель» крупного маркетплейса застряла колесами в глубокой луже в Мурино Всеволожского района. Из ямы автомобиль тросом вытягивала другая брендированная машина.
В подписи к видео автор уточняет, что операция по спасению развернулась на Воронцовском бульваре. При этом официально движение возможно только по нечетной стороне бульвара.
Сокращая дорогу на противоположной стороне, возле домов №№ 18 и 20, водители перемещаются по газону.
Видео: vk.com/9online
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