«Газель» маркетплейса затонула в луже-гиганте в Мурино – видео

В паблике «Девяткино online» сообщают: «Газель» крупного маркетплейса застряла колесами в глубокой луже в Мурино Всеволожского района. Из ямы автомобиль тросом вытягивала другая брендированная машина.

В подписи к видео автор уточняет, что операция по спасению развернулась на Воронцовском бульваре. При этом официально движение возможно только по нечетной стороне бульвара.

Сокращая дорогу на противоположной стороне, возле домов №№ 18 и 20, водители перемещаются по газону.

Видео: vk.com/9online