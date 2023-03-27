В Кировске ищут вандалов, повредивших лежаки и раздевалки на береговой линии – фото

Автор: Сергей Агутин
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Вандалы повредили и исписали маркерами лежаки и кабинки для переодевания в зоне отдыха на береговой линии в Кировске.  

В результате деятельности хулиганов один из лежаков оказался разломан пополам. От второго злоумышленники оторвали доски, часть сооружений расписали маркером. Кабинки также расписали и погнули.

В администрации Кировска намерены найти ответственных за порчу общественного имущества. Сейчас специалисты занимаются мониторингом видеозаписей с камер наблюдения. Полученные материалы передадут в правоохранительные органы.

В Кировске ищут вандалов, повредивших лежаки и раздевалки на береговой линии – фото Ленинградская область, Кировск
В Кировске ищут вандалов, повредивших лежаки и раздевалки на береговой линии – фото Ленинградская область, Кировск
В Кировске ищут вандалов, повредивших лежаки и раздевалки на береговой линии – фото Ленинградская область, Кировск
В Кировске ищут вандалов, повредивших лежаки и раздевалки на береговой линии – фото Ленинградская область, Кировск

Фото: муниципальное образование «Кировск», «ВКонтакте»

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В Кировске ищут вандалов, повредивших лежаки и раздевалки на береговой линии – фото Ленинградская область, Кировск
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