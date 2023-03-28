Более четверти жителей Ленобласти боятся быть уволенными

26% трудоустроенных считают, что не нужны работодателю.

В целом по Северо-Западному федеральному округу подобные опасения и неуверенность испытывают 18% опрошенных, а по России — 22%. Чаще всего это представители профессиональных сфер «Высший менеджмент» (29% заявили об угрозе увольнения), «Управление персоналом» и «Строительство, недвижимость» (по 26%), а также «Финансы, бухгалтерия» (25%). Об этом пишет 47news.

Наиболее стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте представители профессиональных сфер «Медицина, фармацевтика» (сразу 78% говорят, что для них нет угрозы увольнения по инициативе работодателя), а также «Добыча сырья» (76%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по 75%).

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