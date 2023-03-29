Причиной распространения коронавирусной инфекции могли стать енотовидные собаки

Французская ученая обнаружила генетические данные, взятые на рынке в Ухане сразу же после вспышки эпидемии.

Вопросы происхождения COVID-19 продолжают волновать как ученых, так и политиков.

Недавно правительственные учреждения США, такие как ФБР и Министерство энергетики, сделали заявления, утверждая о том, что Ковид, возможно, сбежал из лаборатории в Ухане. Однако масса споров до сих пор остаются незакрытыми.

Как сообщает газета The Guardian, одна из самых убедительных подсказок к истокам пандемии COVID-19 была обнаружена в марте французской ученой Флоранс Дебарр. Генетические данные из мазков, взятых на рынке в китайском Ухане через несколько недель после появления COVID-19, как оказывается, были доступны онлайн.

Отправив китайским коллегам запрос на анализ данных, Дебарр и ее коллеги получили разрешение. Но буквально на следующий день базу данных кто-то заблокировал, а сама Флоранс, опубликовав расследование, подверглась гонениям и угрозам в социальных сетях.

Открытие француженки может пролить свет на происхождение инфекции. Дебарр проанализировала данные и обнаружила, что в мазках присутствовала ДНК енотовидных собак, которые являются одними из главных переносчиков болезни.

Доподлинно неизвестно, могли эти животные быть причиной заражения человека или нет, но теперь сомнений в том, что пандемия началась именно в Ухане, стало еще меньше.

Следующим шагом в расследовании происхождения вируса может стать изучение деятельности компаний-импортеров, которые поставляли енотовидных собак на рынок.

Ранее стало известно, что снижается активность гриппа, ОРВИ и коронавируса в России.