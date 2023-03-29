Служба занятости Ленобласти помогает запускать свой бизнес региональным безработным

В 2022 году 413 безработных жителей запустили свой бизнес после обращения в службу занятости, в том числе получив финансовую помощь

Большинство из них – 350 человек – зарегистрировались в качестве самозанятых, 62 человека открыли ИП и один учредил ООО. Получили единовременную финансовую помощь 130 безработных граждан.

«Граждане, открывающие свой бизнес, в первую очередь отдают предпочтение таким сферам деятельности, как предоставление косметических и парикмахерских услуг, торговля, перевозки грузов и пассажиров. На втором месте по популярности находятся строительные, бытовые услуги населению, пошив и ремонт одежды, доставка населению товаров и продуктов питания», – рассказала председатель комитета по труду и занятости населения Алла Астратова.

Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Контакты филиалов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи труда. С 2022 года стал доступен Telegram канал: подписаться на канал можно по ссылке или найти «Трудовые Будни» в приложении.