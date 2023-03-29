Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днём партизанской славы

29 марта — малоизвестная, но знаменательная дата в истории Ленинграда — День партизанской славы Ленинградской области, с которой жителей региона поздравил ее глава

Как отметил в своем поздравлении Александр Юрьевич, первый партизанский обоз, прибывший в окруженный Ленинград 29 марта 1942 года, навсегда стал символом сплоченности и героизма соотечественников. Совместными усилиями партизаны и жители захваченных противником территорий Ленинградской области смогли не только снарядить обоз десятками тонн продуктов, но и провести его через две линии вражеской обороны.

«Подвиг, который совершили ленинградцы, вновь доказал врагу — ничто не способно подорвать единство и силу духа нашего народа. Предлагаю сегодня почтить память погибших участников партизанского движения, отдать дань уважения каждому, кто оказывал сопротивление оккупантам», — отметил глава региона.

Напомним, что именно в этот день в 1942 году в осажденный город прибыл партизанский обоз с продовольствием для жителей города — 223 подводы, около 48 тонн груза. Провиант был собран партизанами Псковской и Новгородской областей, где был создан «партизанский край», «незамиренная территория» — по выражению фашистов.

Партизанское движение было естественным патриотическим порывом советских людей, решительно вставших на борьбу с фашистами. Партизанские отряды имели цель дезорганизовать снабжение вражеских войск, разрушить линии связи, всячески помешать движению немецкой армии, сбить темп ее наступления. Партизанское движение сыграло огромную роль в битве за Ленинград, за освобождение Ленинградской земли. К завершению партизанской войны на территории Ленинградской области (январь-февраль 1944 года) они насчитывали в строю 24 449 закаленных в боях бойцов и командиров.