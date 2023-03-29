На Луне нашли источник воды. Его создал солнечный ветер

Китайские геологи обнаружили воду в стеклянных шариках ударного происхождения, которые аппарат «Чанъэ-5» собрал на поверхности Луны. Возможно, подобные горные породы могут эффективно накапливать и сохранять воду из солнечного ветра на Меркурии или астероидах.
Пик концентрации молекул воды – две тысячи микрограммов на грамм. Большое количество жидкости было у границ шариков, но оно падало по мере продвижения к центру. Ученые считают, вода могла накапливаться в породе относительно быстро.
Предполагается, в этих стеклянных сферических частицах может быть от 300 миллионов до 270 миллиардов тонн воды, если учитывать поверхностный слой Луны толщиной до 12 метров.
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