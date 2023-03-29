Дорожники Ленобласти устраняют последствия снегопада

От снега и наледи свыше 300 единиц спецтехники за сутки вычистило почти 8 тысяч километров покрытия и обочин.

Дорожники предупреждают водителей, что в ближайшие три дня сложная погода сохранится: местами высота выпавшего снега составит 18 сантиметров, а температура воздуха будет колебаться от -10 градусов по Цельсию ночью до +2 днем.

В среду, 29 марта, сильный мокрый снег ожидается в течение дня в восточных районах Ленобласти, ближе к вечеру — в западной части региона.

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи также оперативный дорожный Телеграмм-канал.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.