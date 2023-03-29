Синоптик пообещал скорое окончание снегопада в Петербурге

Но горожан ждет еще один погодный каприз.

Затянувшиеся снегопады в Петербурге продолжаются под конец марта, но это далеко не все погодные сюрпризы, которые поджидают горожан в ближайшие дни. Уже через несколько часов по городу ударят морозы — сообщает Мойка78.

Как рассказал 29 марта в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, атмосферный фронт разделился на теплую и холодную части по линии Петербург — Луга — Великие Луки.

Снегопад утихнет к ночи, но в это же время в Северной столице столбик термометра опустится вплоть до -8 градусов.

Ранее стало известно, что необычные снежуры на Неве показал петербуржцам главный синоптик.