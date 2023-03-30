Владимир Путин сообщил, что переговоры о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии завершены

В ответ на это Дональд Трамп заявил, что американцам следует молиться, поскольку такая ситуация была спровоцирована некомпетентностью нынешней власти.

Издание Newsweek побеседовало с Александром Николаевичем Домриным, американистом, доктором юридических наук, профессором, касательно сложной геополитической ситуации.

«В американских СМИ мы видим истерику, относительно того, что Россия размещает тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. И у меня как у юриста возникает вопрос… Первое, это размещение ядерного оружия в шести странах Европы, под контролем Соединенных Штатов. А дальше это происходит в рамках международной организации, которая называется НАТО. Какая разница между этими двумя аргументами. У России с Белоруссией союзные государства. У нас совместная военная доктрина с 2001 года. Двадцать два года прошло и какие мы все-таки были толерантные и не отвечали на подобного рода вызовы со стороны Соединенных Штатов, в том числе на размещение ядерного оружия…», — рассуждает Александр Домрин.

Размещение российского вооружения будет проходить ближе к лету, не в рамках международного договора, не на территории Армении или Азербайджана, а на территории дружественного государства. Это большая разница, подчеркивает эксперт.

Ранее стало известно, что Владимир Путин во время визита в Петербург посетит одно из предприятий оборонпрома.