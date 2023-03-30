В Петербурге искали двух школьников 8 и 11 лет. Тела нашли в полынье

Двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет погибли в Санкт-Петербурге. Их искали всю ночь полиция и волонтеры. Тела нашли в полынье в районе Васильевского острова.

Мальчики отправились на прогулку днем и вскоре перестали выходить на связь. Ближе к вечеру детей своими силами начали искать родители. На поиски были ориентированы полиция и волонтеры.

Утром 30 марта тела мальчиков нашли в полынье.