В Петербурге искали двух школьников 8 и 11 лет. Тела нашли в полынье

Автор: Сергей Агутин
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Двое мальчиков в возрасте 8 и 11 лет погибли в Санкт-Петербурге. Их искали всю ночь полиция и волонтеры. Тела нашли в полынье в районе Васильевского острова.

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Фото: telegram-канал Mash на Мойке

Мальчики отправились на прогулку днем и вскоре перестали выходить на связь. Ближе к вечеру детей своими силами начали искать родители. На поиски были ориентированы полиция и волонтеры.

Утром 30 марта тела мальчиков нашли в полынье.

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28.03.2023 258

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