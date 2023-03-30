Пожилой житель Тихвина убил знакомого ножом

Сотрудники полиции задержали 70-летнего пенсионера из Тихвина за нападение с ножом на собутыльника, которое произошло 28 марта в деревне Михайловские Концы Бокситогорского района. От полученных травм пострадавший скончался.

Следствие установило, что ныне задержанный около 18:30 распивал спиртное со своим 40-летним знакомым. Начался конфликт, в ходе которого пенсионер с ножом напал на оппонента. Удар пришелся в область живота.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Врачи боролись за жизнь мужчины, однако 29 марта в 08:55 он скончался. Заведено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор.