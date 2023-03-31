Оперативная информация по паводку: уровень воды в Тихвинке почти поднялся до тревожной отметки

По данным на 31 марта, уровень воды в реке Тихвинке поднялся до 449 сантиметров и практически достиг тревожной отметки. Тревожным считается показатель в 450 сантиметров.

Как рассказали в администрации Тихвинскиого района, опасной отметкой считается уровень воды в 500 сантиметров. Владельцев домов в старой части Тихвина попросили принять меры по защите строений и имущества от подтопления.

В администрации просят в случае возникновения экстренных ситуаций и необходимости эвакуации из подтопленных территорий звонить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 813 677-11-35.