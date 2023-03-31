Мальчик обвинил одноклассника в изнасиловании в Ленобласти

Мальчик обвинил одноклассника в изнасиловании в Ленинградской области. В полицию с заявлением обратился отец 12-летнего школьника. В этот же день у пострадавшего взяли анализы, со всех участников происшествия собрали объяснительные.
Обвиняемая сторона оказалась в шоке. По словам матери, у мальчиков был конфликт, и один обвинил другого в отместку за драку. Дети жили практически в соседних домах.
Школа еще не успела разобраться в случившемся и связаться с обеими семьями. Однако 31 марта социальный педагог должен поговорить с подростками.
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