Мальчик обвинил одноклассника в изнасиловании в Ленобласти

Мальчик обвинил одноклассника в изнасиловании в Ленинградской области. В полицию с заявлением обратился отец 12-летнего школьника. В этот же день у пострадавшего взяли анализы, со всех участников происшествия собрали объяснительные.

Обвиняемая сторона оказалась в шоке. По словам матери, у мальчиков был конфликт, и один обвинил другого в отместку за драку. Дети жили практически в соседних домах.

Школа еще не успела разобраться в случившемся и связаться с обеими семьями. Однако 31 марта социальный педагог должен поговорить с подростками.